ГБО на семейный автомобиль: когда в этом есть смысл

Перевод автомобиля на газовое горючее – на самом деле вопрос более масштабный, чем может казаться на первый взгляд. И только финансовыми расчетами дело здесь не ограничивается.

О том, что нужно учесть при переводе автомобиля на газовое горючее, читайте в материале РБК-Украина .

С финансовой стороной вопрос как раз все просто: можно сесть и сосчитать свои расходы на бензин и на газ LPG, приводя их к своему типичному месячному пробегу. Еще проще будет спрогнозировать рентабельность и скорость окупаемости, если обратиться к онлайн-калькулятору на одном из сайтов компаний, специализирующихся на установке и сервисе ГБО.

Но газификация семейного автомобиля имеет также несколько моментов, которые не поддаются обсчету ни на одном калькуляторе.

Какие плюсы имеет ГБО

Экономия на горючем. Соотношение между ценами на газ и бензин колеблется в зависимости от сезона. Однако в среднем по всему миру газ LPG стоит порядка 50 – 60 % от цены бензина А-95. Даже при том, что типовой двигатель потребляет газа на 10–15 % больше, чем бензина, экономия получается ощутимая. Между тем, в Украине пропорция цен на газ/бензин порой падает почти до 40%.

Больший пробег без дозаправки. В мирное время для украинских условий это преимущество не имело значения, потому что у нас есть разветвленная сеть газовых заправок. Но на случай перебоев со снабжением горючего большая дальнобойность машины теперь имеет значение.

Альтернативное топливо. ГБО во многом является дублирующей топливной системой – и при отказе некоторых бензиновых компонентов машина может продолжить движение на газе. Ну и кроме того, в сложных экономических условиях газ может стать запасным горючим – например, если бензина на ближайшей АЗС не окажется.

Какие минусы у машины с ГБО

Немалая цена переоборудования. Переоборудовать машину в газ действительно недешево – порядка $500 – 800 для самой известной системы IV поколения. И здесь важно не пойти на экономию за счет качества компонентов: дешевая система трудно поддается настройке, и в принципе не может работать адекватно.

Уменьшение полезного объема багажника. Громкий баллон либо сам занимает место в багажнике, либо переселяет в него запаску, чье место в подполье занимает сам. Принципиально этой проблемы не избавиться, хотя ее можно смягчить, приобретя вместо полноценной запаски тоненькую докатку.

Невозможность использования подземных паркингов. Автомобилям с установленным ГБО нельзя заезжать в подземные помещения, и особенно строго следят за этим в Европе. Причина в угрозе накопления газа под постройками в случае его протечки из баллона машины.

Потребность в сервисе ГБО. Как и большинство систем машины, газовые компоненты время от времени потребуют внимания. Но в основном речь идет о замене двух фильтров газа, которые нужно будет заменять во время планового ТО. Ну а после большого пробега, скажем, через 50 – 60 тысяч километров, может потребоваться ревизия газового редуктора и шлангов, подающих от двигателя подогретый антифриз.

Если коротко

Определяясь с оснащением машины ГБО, следует принять во внимание специфику региона и страны, где машина эксплуатируется. Ведь в условиях политической и экономической нестабильности ваши сегодняшние расчеты могут оказаться ошибочными уже завтра. Возможно, данный автомобиль останется в вашей собственности на больший срок, чем планировалось.

Возможно, вы поменяете вид деятельности и ваши ежедневные пробеги кратно увеличатся. Возможно, через год у вас не будет возможности заправляться чисто бензином – и тем более не будет возможности установить ГБО. Между тем наличие в машине этого недешевого оборудования повышает ее цену на случай перепродажи. Короче говоря, сразу по нескольким причинам ГБО можно рассматривать как своего рода инвестицию на будущее.