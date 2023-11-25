ГБО на автомобілі: вивчаємо переваги та недоліки

Скачки цінників на стелах АЗС знову привернули увагу автомобілістів до газобалонного обладнання, яке дозволяє використовувати замість бензину скраплений нафтовий газ – так званий СНГ чи LPG. Які його плюси та мінуси з урахуванням рівня сучасних автотехнологій та ситуації на паливному ринку?
Про сенс використання ГБО та газу як палива на сучасному автомобілі читайте у матеріалі РБК-Україна.
Під час підготовки публікації були використані матеріали компанії “Моторгаз”, видань “Автоцентр” та “Автосвіт”.
Переведення бензинового автомобіля на газоподібне паливо – точніше, його дообладнання для роботи на двох видах пального – завжди було способом знизити транспортні витрати, причому у багатьох випадках одразу вдвічі. І найцікавіше, що навіть із розвитком конструкції автомобіля картина особливо не змінилася.
ГБО – це комплект приладів, що монтується на автомобіль і дозволяє бензиновому двигуну працювати також і на зрідженому газі пропан-бутані. Набір досить простий: балон для газу, редуктор, де рідкий пропан-бутан перетворюється на газоподібний та форсунки для впорскування газу в двигун. Все це з'єднується трубками з фільтрами та парою клапанів, і окремо встановлюється електронний блок керування форсунками.
Важлива частина монтажу ГБО – налаштування блоку керування. Головний нюанс у тому, що пропан-бутан при згорянні виділяє трохи менше енергії, ніж бензин. Відповідно двигун частково втрачає в потужності, і щоб компенсувати це, доводиться програмно збільшувати подачу газу. І досвідчений майстер-настроювач повинен забезпечити найкращий баланс між збільшенням витрати палива та збільшенням віддачі двигуна.
Приймаючи рішення про обладнання авто газопаливною системою потрібно враховувати за і проти ГБО як такого, і стосовно своєї машини і свого режиму її експлуатації.
Серед автомобілістів, які не мають досвіду експлуатації машини з ГБО на борту, досить поширені упередження щодо нього.
За великим рахунком, "поставити газ" можна на будь-який автомобіль, у тому числі і на спорткар типу Lamborghini, у тому числі і на дизельний вантажівку. Технічно це можливо, двигун працюватиме на газі та зекономить власнику гроші на заправці. Питання лише в тому, як швидко окупиться така інвестиція, адже щоб дообладнати під газ деякі види двигунів, потрібні додаткові пристрої.
На практиці від ідеї встановити ГБО відмовляються ті, хто їздить на автомобілях з двигунами з турбонаддувом та безпосереднім упорскуванням бензину, відомих за “фольксвагенівською” абревіатурою TSI. В принципі, в Україні такі мотори теж газифікують, але це вимагає високої кваліфікації налаштовувачів та великих витрат.
Нарешті, і серед звичайних бензинових моторів є кілька моделей, які погано "переносять" роботу на газі – разом з ГБО їм потрібний монтаж особливих пристроїв, які додатково змащують та охолоджують газорозподільний механізм.
Установка ГБО – перевірений спосіб суттєво знизити витрати на автомобіль не лише для тих, хто інтенсивно використовує його, але й для звичайного сімейного автопарку. Україна – один із лідерів у Європі за кількістю газифікованих машин. Їх було б ще більше, але багатьох власників зупиняє відносно висока вартість комплекту та стійкі стереотипи-страшилки, які насправді не мають під собою підстав.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна в матеріалі давало 5 простих порад щодо економії палива.