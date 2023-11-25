ГБО на автомобиле: изучаем преимущества и недостатки

Скачки с ценниками на стелах АЗС снова привлекли внимание автомобилистов к газобаллонному оборудованию, которое позволяет использовать вместо бензина сжиженный нефтяной газ – так называемый СНГ или LPG. Каковы его плюсы и минусы с учетом уровня современных автотехнологий и ситуации на топливном рынке?
Про смысл использования ГБО и газа в качестве топлива на современном автомобиле читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке публикации были использованы материалы компании “Моторгаз”, изданий “Автоцентр” и “Автосвіт”.
Перевод бензинового автомобиля на газообразное топливо – точнее, его дооборудование для работы на двух видах горючего – всегда было способом снизить транспортные расходы, причем во многих случаях сразу вдвое. И самое интересное, что даже с развитием конструкции автомобиля картина особо не поменялась.
ГБО – это монтируемый на автомобиль комплект приборов, которые позволяют бензиновому двигателю работать также и на сжиженном газе пропан-бутане. Набор довольно прост: баллон для газа, редуктор, где жидкий пропан-бутан превращается в газообразный и форсунки для впрыскивания газа в двигатель. Все это соединяется трубками с фильтрами и парой клапанов, и отдельно устанавливается электронный блок управления форсунками.
Важная часть монтажа ГБО – настройка блока управления. Главный нюанс в том, что пропан-бутан при сгорании выделяет несколько меньше энергии, чем бензин. Соответственно, двигатель отчасти теряет в мощности, и чтобы компенсировать это, приходится программно увеличивать подачу газа. И опытный мастер-настройщик должен обеспечить наилучший баланс между увеличением расхода топлива и увеличением отдачи двигателя.
Принимая решение про оборудование авто газотопливной системой нужно учитывать за и против ГБО как такового, и применительно к своей машине и к своему режиму ее эксплуатации.
Среди автомобилистов, которые не имеют опыта эксплуатации машины с ГБО на борту, довольно широко распространены предубеждения по его поводу.
По большому счету, “поставить газ” можно на любой автомобиль, в том числе и на спорткар типа Lamborghini, в том числе и на дизельный грузовик. Технически это возможно, двигатель будет работать на газе и экономить владельцу деньги на заправке. Вопрос лишь в том, как быстро окупится такая инвестиция, ведь чтобы дооборудовать под газ некоторые виды моторов, нужны дополнительные устройства.
На практике от идеи установить ГБО отказываются те, кто ездит на автомобилях с двигателями с турбонаддувом и непосредственным впрыском бензина, известных по “фольксвагеновской” аббревиатуре TSI. В принципе, в Украине такие моторы тоже газифицируют, но это требует высокой квалификации настройщиков и бОльших затрат.
Наконец, и среди обычных бензиновых моторов есть несколько моделей, которые плохо “переносят” работу на газе – вместе с ГБО им требуется монтаж особых маслёнок, которые дополнительно смазывают и охлаждают газораспределительный механизм.
Установка ГБО – проверенный способ существенно снизить затраты на автомобиль не только для тех, кто интенсивно использует его, но и для обычного семейного автопарка. Украина – один из лидеров в Европе по количеству газифицированных машин. Их было бы еще больше, но многих владельцев останавливает относительно высокая стоимость комплекта и устойчивые стереотипы, на самом деле не имеющие под собой оснований.
Напомним, ранее РБК-Україна в материале давало 5 простых советов по экономии топлива .