ГБО на автомобиле: изучаем преимущества и недостатки

Перевод бензинового автомобиля на газообразное топливо – точнее, его дооборудование для работы на двух видах горючего – всегда было способом снизить транспортные расходы, причем во многих случаях сразу вдвое. И самое интересное, что даже с развитием конструкции автомобиля картина особо не поменялась.

Что такое ГБО

ГБО – это монтируемый на автомобиль комплект приборов, которые позволяют бензиновому двигателю работать также и на сжиженном газе пропан-бутане. Набор довольно прост: баллон для газа, редуктор, где жидкий пропан-бутан превращается в газообразный и форсунки для впрыскивания газа в двигатель. Все это соединяется трубками с фильтрами и парой клапанов, и отдельно устанавливается электронный блок управления форсунками.

Важная часть монтажа ГБО – настройка блока управления. Главный нюанс в том, что пропан-бутан при сгорании выделяет несколько меньше энергии, чем бензин. Соответственно, двигатель отчасти теряет в мощности, и чтобы компенсировать это, приходится программно увеличивать подачу газа. И опытный мастер-настройщик должен обеспечить наилучший баланс между увеличением расхода топлива и увеличением отдачи двигателя.

Плюсы ГБО на автомобиле

Принимая решение про оборудование авто газотопливной системой нужно учитывать за и против ГБО как такового, и применительно к своей машине и к своему режиму ее эксплуатации.

Цена топлива. И в Украине, и в Европе сжиженный пропан-бутан стоит около 50% от цены бензина А-95. Причем у нас в некоторые периоды года этот процент бывает еще ниже. Правда, нужно отметить, что у газа LPG своя, отличная от жидких нефтепродуктов, зависимость от сезонных колебаний спроса. Учитывая, что аппетит мотора при работе на газе выше на 10-20 %, чаще всего экономия для автовладельца составляет порядка 40–50 % в среднегодовом исчислении. Точно рассчитать рентабельность установки ГБО на свой автомобиль можно с помощью соответствующего калькулятора на сайте одной из компаний, специализирующихся на автогазовой тематике.

И в Украине, и в Европе сжиженный пропан-бутан стоит около 50% от цены бензина А-95. Причем у нас в некоторые периоды года этот процент бывает еще ниже. Правда, нужно отметить, что у газа LPG своя, отличная от жидких нефтепродуктов, зависимость от сезонных колебаний спроса. Учитывая, что аппетит мотора при работе на газе выше на 10-20 %, чаще всего экономия для автовладельца составляет порядка 40–50 % в среднегодовом исчислении. Точно рассчитать рентабельность установки ГБО на свой автомобиль можно с помощью соответствующего калькулятора на сайте одной из компаний, специализирующихся на автогазовой тематике. Ресурс двигателя. Вопреки расхожим домыслам, на большинстве распространенных моделей использующий газ двигатель изнашивается медленнее, чем при работе на бензине. Все очень просто: газообразный пропан-бутан, в отличие от жидкого бензина, не смывает со стенок цилиндра слой масла, что особенно характерно для непрогретого двигателя. В результате, самые уязвимые пары трения не остаются без смазки ни на мгновенье. Еще один “газовый” фактор, положительно влияющий на ресурс двигателя – отсутствие детонации в цилиндрах, ведь у LPG октановое число выше, чем у любого товарного бензина в Украине – более 100 единиц.

Вопреки расхожим домыслам, на большинстве распространенных моделей использующий газ двигатель изнашивается медленнее, чем при работе на бензине. Все очень просто: газообразный пропан-бутан, в отличие от жидкого бензина, не смывает со стенок цилиндра слой масла, что особенно характерно для непрогретого двигателя. В результате, самые уязвимые пары трения не остаются без смазки ни на мгновенье. Еще один “газовый” фактор, положительно влияющий на ресурс двигателя – отсутствие детонации в цилиндрах, ведь у LPG октановое число выше, чем у любого товарного бензина в Украине – более 100 единиц. Больше независимости. Два вида топлива, два бака и две топливных системы – это бОльший пробег без дозаправки и бОльшая вероятность найти топливо в тот или иной кризисный период. Да и надежность у машины с продублированной топливной системой выше.

Два вида топлива, два бака и две топливных системы – это бОльший пробег без дозаправки и бОльшая вероятность найти топливо в тот или иной кризисный период. Да и надежность у машины с продублированной топливной системой выше. Больший ресурс масла. Автогаз меньше, чем бензин, влияет на старение моторного масла – по мере вырабатывания ресурса смазки не так сильно повышает ее вязкость и кислотность. А оставаясь дольше в исходном состоянии, масло дольше защищает двигатель от износа. Теоретически и масло можно менять реже.

Минусы ГБО

Стоимость ГБО. Установить комплект оборудования на современный инжекторный автомобиль обходится в сумму порядка $600 – 700, а это деньги весьма существенные для большинства украинских автомобилистов – хотя они и отбиваются в течение 1,5 – 2,0 лет.

Установить комплект оборудования на современный инжекторный автомобиль обходится в сумму порядка $600 – 700, а это деньги весьма существенные для большинства украинских автомобилистов – хотя они и отбиваются в течение 1,5 – 2,0 лет. Не для всех. Установка ГБО на ряд современных высокотехнологичных двигателей осложнена настолько, что владельцы предпочитают с ней не связываться.

Установка ГБО на ряд современных высокотехнологичных двигателей осложнена настолько, что владельцы предпочитают с ней не связываться. Необходимость чаще контролировать регулировку клапанов. Это касается двигателей, не имеющих гидрокомпенсаторов в ГРМ. Из-за более высокой температуры в цилиндре при работе на газе выпускные клапаны получают более жесткий температурный режим, что сказывается на регулировках.

Это касается двигателей, не имеющих гидрокомпенсаторов в ГРМ. Из-за более высокой температуры в цилиндре при работе на газе выпускные клапаны получают более жесткий температурный режим, что сказывается на регулировках. Место в багажнике. Газовый баллон отбирает место в багажнике. Даже если использовать тороидальный баллон и разместить его в нише запаски, само колесо (или “докатку”) придется возить в багажнике.

Газовый баллон отбирает место в багажнике. Даже если использовать тороидальный баллон и разместить его в нише запаски, само колесо (или “докатку”) придется возить в багажнике. Газовое ТО. Как и прочие системы автомобиля, ГБО требует обслуживания, обычно с периодичностью в те же 10 – 15 тыс. км. На специализированной СТО поменяют два фильтра (жидкой и газовой фракции газа), проверят герметичность системы и состояние соединений. Кроме того, у моторов, работающих на газе, выше требования к состоянию воздушного фильтра, свечей зажигания и их проводов.

Заблуждения про газ

Среди автомобилистов, которые не имеют опыта эксплуатации машины с ГБО на борту, довольно широко распространены предубеждения по его поводу.

Газ может взорваться . Может, но причин для этого меньше, чем у бака с бензином. Баллон намного прочнее бензобака и менее уязвим при ДТП, а от взрыва при пожаре его уберегает предохранительный клапан, который стравит давление в случае роста температуры;

. Может, но причин для этого меньше, чем у бака с бензином. Баллон намного прочнее бензобака и менее уязвим при ДТП, а от взрыва при пожаре его уберегает предохранительный клапан, который стравит давление в случае роста температуры; Газ плохо пахнет . Это правда, но экипаж газобалонного авто слышит этот запах только на АЗС, и то, если стоит рядом с раздаточной колонкой. Исправный автомобиль с правильно настроенным ГБО запаха не распространяет;

. Это правда, но экипаж газобалонного авто слышит этот запах только на АЗС, и то, если стоит рядом с раздаточной колонкой. Исправный автомобиль с правильно настроенным ГБО запаха не распространяет; Газ вредит двигателю. Есть несколько моделей двигателей, для которых это правда, и они хорошо известны установщикам, которые учитывают это обстоятельство. А касательно абсолютного большинства распространенных моторов дело обстоит с точностью до наоборот. Но часть из них требует большего внимания при обслуживании ГРМ. Собственно, об этом мы говорили выше.

Кому нельзя ГБО

По большому счету, “поставить газ” можно на любой автомобиль, в том числе и на спорткар типа Lamborghini, в том числе и на дизельный грузовик. Технически это возможно, двигатель будет работать на газе и экономить владельцу деньги на заправке. Вопрос лишь в том, как быстро окупится такая инвестиция, ведь чтобы дооборудовать под газ некоторые виды моторов, нужны дополнительные устройства.

На практике от идеи установить ГБО отказываются те, кто ездит на автомобилях с двигателями с турбонаддувом и непосредственным впрыском бензина, известных по “фольксвагеновской” аббревиатуре TSI. В принципе, в Украине такие моторы тоже газифицируют, но это требует высокой квалификации настройщиков и бОльших затрат.

Наконец, и среди обычных бензиновых моторов есть несколько моделей, которые плохо “переносят” работу на газе – вместе с ГБО им требуется монтаж особых маслёнок, которые дополнительно смазывают и охлаждают газораспределительный механизм.

Если коротко

Установка ГБО – проверенный способ существенно снизить затраты на автомобиль не только для тех, кто интенсивно использует его, но и для обычного семейного автопарка. Украина – один из лидеров в Европе по количеству газифицированных машин. Их было бы еще больше, но многих владельцев останавливает относительно высокая стоимость комплекта и устойчивые стереотипы, на самом деле не имеющие под собой оснований.