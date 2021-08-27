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"Газпрому", можливо, доведеться продати "Північний потік 2", - ЗМІ

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Брюссель, П'ятниця 27 серпня 2021 15:42
"Газпрому", можливо, доведеться продати "Північний потік 2", - ЗМІ Фото: "Північний потік-2", можливо, доведеться продати (nord-stream2)
Автор: Анастасія Рокитна

В ЄС вважають, що оператору "Північного потоку 2", можливо, доведеться продати об'єкт. Це буде потрібно, щоб привести його у відповідність з нормами газової директиви ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Поразка Nord Stream 2 AG (дочірня компанія "Газпрому") у Вищому земельному суді Дюссельдорфа, якщо її не вдасться оскаржити, фактично означає, що російська компанія зможе використовувати лише половину потужності газопроводу.

"Від продажу газопроводу нікуди не дітися", - вказується в статті.

Європейські правила вимагають, щоб видобувна компанія і оператор інфраструктури були розділені. В іншому випадку 50 відсотків потужностей має бути зарезервовано під незалежного постачальника.

Однак в Росії "Газпром" володіє монопольним правом на експорт газу по трубопроводу, так що жодна компанія не зможе заповнити другу половину труби.

Нагадаємо, суд у Німеччині обмежив доступ "Газпрому" до газопроводу "Північний потік-2".

Зазначимо, у Путіна відреагували на програш "Північного потоку-2" в суді Німеччини.

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Північний потік-2 Газпром
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