У "Газпромі" підтверджують інформацію про примусове стягнення "Нафтогазом" боргу

У "Газпромі" заявляють, що не отримували офіційних повідомлень у рамках цієї процедури

Російський газовий монополіст "Газпром" підтверджує, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз" почала стягнення у Швейцарії 2,56 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на інформацію "Газпрому".

"Газпрому" стало відомо, що "Нафтогаз України" здійснює на території Швейцарії дії по примусовому виконанню рішення Стокгольмського арбітражу від 28 лютого 2018 року по розгляду по транзитному контракту", - підкреслюється у повідомленні.

Однак у "Газпромі" заявляють, що монополіст не отримував ніяких офіційних повідомлень у рамках цієї процедури, а тому докладні коментарі "можуть бути надані тільки після ретельного вивчення документів, коли вони офіційно надійдуть на адресу "Газпрому".

Агентство, посилаючись на джерело, знайоме з ситуацією, також повідомляє, що судові пристави були в офісі Nord Stream AG в Швейцарії, але арешт активів або майна цієї компанії, а також компанії Nord Stream 2 AG не проводився.

Нагадаємо, як повідомлялося, влада Швейцарії вже вжила заходів щодо російського "Газпрому" на вимогу НАК "Нафтогаз України" про примусове стягнення коштів, виграних у Стокгольмському арбітражі. Зокрема, НАК ініціював примусове стягнення присуджених йому Стокгольмським арбітражем 2,6 млрд доларів, з огляду на небажання "Газпрому" виконувати зобов'язання за рішеннями в справах щодо поставок і транзиту газу.

Відзначимо, раніше повідомлялося, що арбітражний процес між "Газпромом" і "Нафтогазом" по транзитному контракту може торкнутися акцій проектних компаній морських газопроводів "Північний потік" і "Північний потік-2". Зазначалося, що мова йде про накладення забезпечувальних заходів на акції Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG. Повідомлялося, що ці акції вже заморожені.