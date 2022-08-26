ua ru
Пт, 26 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Цена газа в Европе резко выросла, достигнув максимума с начала марта

Новина українською →
Европа, Пятница 26 августа 2022 17:48
Цена газа в Европе резко выросла, достигнув максимума с начала марта Фото: цена на газ снова выросла (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Цена газа в Европе в ходе торгов в пятницу превысила 3 400 долларов за 1 тысячу кубометров впервые с начала марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржи ICE на 17:02.

Стоимость сентябрьского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах выросла на 1,5%, достигнув 328,6 евро за 1 МВт·ч, или 3458 долларов за 1 тысячу куб. м с учетом текущего курса на международном рынке Форекс. В последний раз выше отметки 3400 долларов газ в Европе торговался 7 марта.

Исторический максимум биржевых цен на газ в Европе также был зафиксирован 7 марта, когда стоимость фьючерсов превышала 3800 долларов за 1 тысячу куб. м.

С чем связано подорожание

Стоит заметить, что такой резкий скачок цены газа происходит на фоне планов "Газпрома" временно сократить экспорт в Европу по "Северному потоку".

В частности, ранее стало известно, что транспортировка газа по газопроводу "Северному потоку" будет приостановлена с 31 августа по 2 сентября для ремонта единственной рабочей турбины.

Как сообщалось, в июле Национальный банк Украины повысил прогноз цен на природный газ на хабе TTF в Нидерландах. Ожидается, что среднегодовая цена в 2022 году составит 1314,5 долларов за 1 тысячу кубометров (в январе НБУ прогнозировал 856 долларов). Согласно прогнозу, цены на газ в 2023 году составят 1283,5 долларов, в 2024 году - 1007,3 долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цена на газ
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов: названы новые потери России
ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать