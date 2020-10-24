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В "Газпроме" назвали факторы, которые влияют на достройку "Северного потока-2"

Москва, Суббота 24 октября 2020 02:10
В "Газпроме" назвали факторы, которые влияют на достройку "Северного потока-2"
Фото: строительство "Северного потока-2" (nord-stream2 com by Paul Langrock)
Автор: Инна Собора

На сроки завершения строительства трубопровода "Северный поток-2" влияют несколько факторов. В частности, это технические характеристики судов, участвующих в этом процессе, и погодные условия.

Об этом рассказала заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Елена Бурмистрова, сообщает РБК.

Она отметила, что для строительства газопровода получены все необходимые разрешения. Датский регулятор также выдал разрешение на эксплуатацию участка газопровода, который проходит по территории страны.

"Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке. Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него", - сказала Бурмистрова.

Ранее в Кремле назвали рейдерской конкуренцией новые санкции со стороны США против российского газопровода "Северный поток-2".

Напомним, в США анонсировали о введении новых санкций по отношению к "Северному потоку-2".

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