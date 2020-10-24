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У "Газпромі" назвали фактори, які впливають на добудову "Північного потоку-2"

Москва, Субота 24 жовтня 2020 02:10
У "Газпромі" назвали фактори, які впливають на добудову "Північного потоку-2"
Фото: будівництво "Північного потоку-2" (nord-stream2 com by Paul Langrock)
Автор: Инна Собора

На терміни завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2" впливають кілька факторів. Зокрема, це технічні характеристики суден, що беруть участь в цьому процесі, і погодні умови.

Про це розповіла заступник голови правління ВАТ "Газпром" Олена Бурмістрова, повідомляє РБК.

Вона зазначила, що для будівництва газопроводу отримані всі необхідні дозволи. Датський регулятор також видав дозвіл на експлуатацію ділянки газопроводу, який проходить по території країни.

"Терміни закінчення будівництва газопроводу залежать від безлічі факторів, включаючи технічні характеристики суден (у тому числі допоміжних) і обладнання, а також погодних умов у період проведення робіт на морській ділянці. Докладається максимум зусиль для якнайшвидшого завершення цього комерційного проекту, незважаючи на високу політизованість полеміки навколо нього", - сказала Бурмістрова.

Раніше у Кремлі назвали рейдерської конкуренцією нові санкції з боку США проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, в США анонсували про введення нових санкцій по відношенню до "Північного потоку-2".

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