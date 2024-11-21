"Газпромбанк", "Центрокредит" та інші. США розширили санкції щодо Росії

Нагадаємо, минулого тижня ми писали, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядала можливість занесення "Газпромбанку" до санкційного списку.

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