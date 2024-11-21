"Газпромбанк", "Центрокредит" та інші. США розширили санкції щодо Росії

США розширили санкційний список щодо Російської Федерації. Цього разу туди ввійшли "Газпромбанк", "БКС-банк" та "Центрокредит".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.
Управління з контролю за іноземними активами (OFAC)
Загалом під санкції США потрапили
Нагадаємо, минулого тижня ми писали, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядала можливість занесення "Газпромбанку" до санкційного списку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.