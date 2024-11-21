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"Газпромбанк", "Центрокредит" та інші. США розширили санкції щодо Росії

Фото: США розширили санкційний список щодо Росії (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

США розширили санкційний список щодо Російської Федерації. Цього разу туди ввійшли "Газпромбанк", "БКС-банк" та "Центрокредит".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) 

Загалом під санкції США потрапили 

Нагадаємо, минулого тижня ми писали, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядала можливість занесення "Газпромбанку" до санкційного списку.

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