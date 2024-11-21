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"Газпромбанк", "Центрокредит" и другие. США расширили санкции в отношении России

Фото: США расширили санкционный список в отношении России (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

США расширили санкционный список в отношении Российской Федерации. На этот раз туда вошли "Газпромбанк", "БКС-банк" и "Центрокредит".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)

В общем, под санкции США попали

Напомним, на прошлой неделе мы писали, что администрация президента США Джо Байдена рассматривала возможность внесения "Газпромбанка" в санкционный список.

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