У "Газпрома" проблемы из-за санкций: поставки по "Северному потоку-1" резко упадут

"Поставки газа в газопровод "Северный поток" в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки", - заявили в компании. При этом плановый объем составляет 167 млн куб. м в сутки.

В "Газпроме" заявили, что сокращение поставок связано с ситуацией на компрессорной станции "Портовая". В частности немецкая компания Siemens несвоевременно вернула газоперекачивающие агрегаты из ремонта.

Кроме того, проблемы "Газпрома" связаны с выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности). "В настоящее время на КС "Портовая" может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата", - говорится в сообщении.