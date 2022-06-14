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У "Газпрома" проблемы из-за санкций: поставки по "Северному потоку-1" резко упадут

Фото: Газпром сократит поставки газа по Северному потоку-1 (www.gazprom.ru)
Автор: Александр Белоус

"Газпром" резко снизит поставки газа через "Северный поток - 1". Причиной стала задержка с ремонтом агрегатов компанией Siemens.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Поставки газа в газопровод "Северный поток" в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки", - заявили в компании. При этом плановый объем составляет 167 млн куб. м в сутки.

В "Газпроме" заявили, что сокращение поставок связано с ситуацией на компрессорной станции "Портовая". В частности немецкая компания Siemens несвоевременно вернула газоперекачивающие агрегаты из ремонта.

Кроме того, проблемы "Газпрома" связаны с выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности). "В настоящее время на КС "Портовая" может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, немецкий конгломерат Siemens решил покинуть российский рынок из-за вторжения в Украину. Компания начала процедуру прекращения всей производственной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

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Газпром