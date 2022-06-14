У "Газпрому" проблеми через санкції: поставки по "Північному потоку-1" різко впадуть

"Поставки газу в газопровід "Північний потік" в даний час можуть бути забезпечені в обсязі до 100 млн куб.м на добу", - заявили в компанії. При цьому плановий обсяг становить 167 млн куб. м на добу.

У "Газпромі" заявили, що скорочення поставок пов'язане з ситуацією на компресорній станції"Портова". Зокрема німецька компанія Siemens несвоєчасно повернула газоперекачувальні агрегати з ремонту.

Крім того, проблеми "Газпрому" пов'язані з виробленням міжремонтного ресурсу ГПА і виявленими технічними несправностями двигунів (отримано Припис Ростехнагляду про тимчасову заборону діяльності). "У даний час на КС "Портова" може бути використано тільки три газоперекачувальних агрегати", - йдеться в повідомленні.