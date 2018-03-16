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Интервью

"Газпром" должен Украине уже 8,5 млрд долларов

НовостиЭкономика    16.03.2018 - 18:31
Фото: "Газпром" (gazprom.ru)
Фото: "Газпром" (gazprom.ru)

Украина взыщет долг через международные процедуры

Российский "Газпром" должен Украине за различными судебными приговорами 8,5 млрд долларов. Об этом в эфире "Радио "НВ" сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Российский "Газпром" должен Украине за различными судебными приговорами 8,5 млрд долларов. Россия демонстрирует пренебрежение международным правом. Но наши действия - принудительно взыскать средства, применяя международные процедуры", - сказал Гройсман.

Ранее РБК-Украина сообщало, что "Газпром" направил НАК "Нафтогаз Украины" уведомления о расторжении контрактов через Стокгольмский арбитраж и предложил дату для проведения переговоров по этому вопросу.

Добавим, что 28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение по "транзитному" иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,5 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. НАК ранее сообщал, что за каждый день неуплаты долга начисляется пеня в размере более 0,5 млн долларов.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в пятницу, 16 марта, Украина разорвет с Россией программу экономического сотрудничества в следующую среду, 21 марта, на заседании Кабинета министров.

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Теги: Газпром
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