З "Газпрому" до бюджету України стягнуто понад 100 млн гривень

Із російського "Газпрому" в бюджет України вже стягнуто понад 100 млн гривень. Це всі кошти, які знаходилися на території нашої держави, повідомив міністр юстиції України Павло Петренко, передає "Укрінформ".

"Можу сказати, що Міністерство юстиції стягує з "Газпрому" ще так само 6 млрд доларів за рішенням українського суду по штрафу на користь бюджету з ініціативи Антимонопольного комітету. Ми вже стягнули частину коштів - усе, що було у "Газпрому" на території України, було описано, арештовано і стягнено до державного бюджету. Це понад 100 мільйонів гривень, які вже потрапили до українського бюджету", - сказав Петренко.

Також керівник Мін'юсту зазначив, що відомство працюватиме і по інших рішеннях щодо "Газпрому", аби змусити Росію виплатити всі борги.

"Є відповідне доручення прем'єр-міністра Гройсмана, і ми зараз маємо хороші перспективи і хороші напрацювання щодо виконання цих рішень не тільки в Україні, але і в інших країнах, з якими в України є відповідні договори", - повідомив Петренко.

Що стосується рішення Стокгольмського арбітражу, який 28 лютого 2018 року зобов'язав Газпром доплатити "Нафтогазу" 4,63 млрд доларів за недопостачання узгоджених обсягів газу для транзиту, міністр юстиції зауважив, що наразі НАК "Нафтогаз України" проводить відповідні заходи щодо запуску процесу стягнення цих коштів.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що російський "Газпром" винен Україні за різними судовими вироками 8,5 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, НАК "Нафтогаз України" і російський "Газпром" можуть провести зустріч в 20-х числах березня в Женеві.