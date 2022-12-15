"Газпром" знизив газовидобування через зменшення експорту газу на понад 45%

Російський "Газпром" з початку 2022 року й дотепер знизив видобуток газу майже на 20% порівняно з минулорічними обсягами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Газпрому".
Як повідомляє компанія, видобуток газу становить 394,1 млрд кубометрів, що на 19,6% менше за торішні показники. Водночас експорт до країн далекого зарубіжжя впав на 45,1%, або на 80,2 млрд кубометрів менше, ніж у 2021 році.
Крім того, знизився попит на газ компанії з газотранспортної системи навіть на внутрішньому ринку - він впав на 5,2%, або 12,5 млрд кубометрів.
А от до Китаю експорт газу зріс, хоча "Газпром" не наводить у своїх звітах конкретних цифр. Зазначено лише, що до Китаю газ постачається газопроводом "Сила Сибіру" в рамках двостороннього довгострокового контракту з CNPC і регулярно перевищує добові контрактні обсяги.
За даними Gas Infrastructure Europe, на 13 грудня із європейських підземних сховищ відібрано 8,8 млрд кубометрів газу, що становить 12,6% від обсягу, закачаного під час підготовки до опалювального сезону. Крім того, триває відбір газу і з ПСГ України. На 13 грудня обсяг газу в українських газосховищах на 13,6% (на 2,1 млрд кубометрів) менший, ніж торік. При цьому відібрано 1,5 млрд кубометрів - це трохи більше чверті (26,5%) обсягу газу, закачаного у літній період.
Наприкінці листопада РБК-Україна повідомляло, що міністр енергетики України Герман Галущенко звинуватив Москву у використанні "газового шантажу" з геополітичною метою після того, як російський "Газпром" заявив, що може почати скорочувати постачання газу до Молдови через територію України з 28 листопада.
Проте майже відразу російський газовий монополіст відмовився від планів припинити постачання газу до Молдови через Україну. Раніше "Газпром" заявляв про намір зробити це з 28 листопада.
Днями ми писали, що Молдова готує позов проти російського "Газпрому" за створення енергетичної кризи в країні та невиконання контракту.
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