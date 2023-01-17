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"Газпром" змушений скоротити постачання до Європи: що стало причиною

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Україна, Вівторок 17 січня 2023 12:00
"Газпром" змушений скоротити постачання до Європи: що стало причиною Фото: "Газпром" втрачає європейський ринок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Підконтрольний Кремлю енергетичний монополіст "Газпром" у вівторок, 17 січня, поставить 32,6 млн кубометрів газу до Європи через Україну, що майже на 8% нижче за показник за останні кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Компанія постачала газ через Україну в обсязі від 35,4 до 35,5 млн кубометрів в останні 10 днів, експортуючи понад 40 млн кубометрів газу на день наприкінці минулого року і в перші три дні 2023 року.

Експорт газу з Росії до Європи трубопроводами різко впав до пострадянського мінімуму у 2022 році, оскільки найбільший покупець скоротив імпорт через вторгнення РФ в Україну, а "Північний потік" пошкоджений вибухами.

Нагадаємо, транзит російського газу до Європи через Україну на початку 2023 року знизився приблизно на 16% на тлі м'якої погоди в Європі, а також у зв'язку з тим, що регіон благополучно постачається газом з інших джерел.

Як повідомляло РБК-Україна, плани російського президента Володимира Путіна натиснути на Європу за рахунок використання енергії як зброї зазнали невдачі.

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