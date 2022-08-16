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"Газпром" запугивает европейцев резким скачком цен на газ этой зимой

Новина українською →
Вторник 16 августа 2022 16:47
"Газпром" запугивает европейцев резким скачком цен на газ этой зимой Фото: "Газпром" запугивает европейцев резким скачком цен на газ этой зимой (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российская компания "Газпром" считает, что цены на газ в Европе этой зимой могут повысится более чем в полтора раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Газпром" в Telegram.

"На спотовых биржах Европы цены на газ пробили отметку 2 500 долларов за тысячу кубометров. По консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень 4 000 долларов за тысячу кубометров", - заявили в компании.

При этом, по данным "Газпрома", запасы в европейских подземных хранилищах заполнены на 48,6 млрд кубометров. Утверждается, что для достижения уровня заполняемости начала сезона отбора 2019/2020 года нужно закачать еще 23,8 млрд кубометров.

Напомним, ранее стало известно, что "Газпром" отказался принимать газовую турбину, которая необходима для более мощной работы "Северного потока", прикрываясь санкциями.

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