"Газпром" запугивает европейцев резким скачком цен на газ этой зимой

Российская компания "Газпром" считает, что цены на газ в Европе этой зимой могут повысится более чем в полтора раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Газпром" в Telegram .

"На спотовых биржах Европы цены на газ пробили отметку 2 500 долларов за тысячу кубометров. По консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень 4 000 долларов за тысячу кубометров", - заявили в компании.

При этом, по данным "Газпрома", запасы в европейских подземных хранилищах заполнены на 48,6 млрд кубометров. Утверждается, что для достижения уровня заполняемости начала сезона отбора 2019/2020 года нужно закачать еще 23,8 млрд кубометров.