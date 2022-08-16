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"Газпром" залякує європейців різким стрибком цін на газ цієї зими

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Вівторок 16 серпня 2022 16:47
"Газпром" залякує європейців різким стрибком цін на газ цієї зими Фото: "Газпром" залякує європейців різким стрибком цін на газ цієї зими (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російська компанія "Газпром" вважає, що ціни на газ в Європі цієї зими можуть підвищиться більш ніж у півтора рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Газпром" в Telegram.

"На спотових біржах Європи ціни на газ пробили позначку 2 500 доларів за тисячу кубометрів. За консервативними оцінками, якщо тенденція збережеться, взимку ціни перевищать рівень 4 000 доларів за тисячу кубометрів", - заявили в компанії.

При цьому, за даними "Газпрому", запаси в європейських підземних сховищах заповнені на 48,6 млрд кубометрів. Стверджується, що для досягнення рівня заповнюваності початку сезону відбору 2019/2020 року потрібно закачати ще 23,8 млрд кубометрів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Газпром" відмовився приймати газову турбіну, яка необхідна для більш потужної роботи "Північного потоку", прикриваючись санкціями.

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