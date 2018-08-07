"Газпром" сократил поставки газа в Европу через Украину

О причинах сокращения поставок газа пока неизвестно

Российская компания "Газпром" с начала недели сократила поставки газа в Европу через Украину и Беларусь. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные газотранспортных операторов Европы.

Сообщается, что на 7 августа заявка на транзит газа по ужгородскому коридору составила 127 млн куб. м, что на 14% ниже, чем фактические показатели понедельника. При этом никаких ремонтов на газопроводе в Украине не было, как и аварий в центральной части РФ. Кроме того, 6 августа на 12% снизились поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа" через территорию Беларуси.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что "Газпром" приостановил программу внешних займов из-за спора с "Нафтогазом". По данным Reuters, решение Коммерческого суда Лондона, который разрешил заморозить активы Газпрома" в Британии в рамках решения Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом, напугало западные банки, поскольку оно повышает вероятность того, что любые новые средства, которые компания может занять через Лондон, также могут быть заморожены.