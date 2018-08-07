"Газпром" скоротив постачання газа до Європи через Україну

Про причини скорочення поставок газу поки невідомо

Російська компанія "Газпром" з початку тижня скоротила поставки газу до Європи через Україну і Білорусь. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дані газотранспортних операторів Європи.

Повідомляється, що на 7 серпня заявка на транзит газу по ужгородському коридору становила 127 млн куб. м, що на 14% нижче, ніж фактичні показники понеділка. При цьому жодних ремонтів на газопроводі в Україні не було, як і аварій в центральній частині РФ. Крім того, 6 серпня на 12% знизилися поставки газу по газопроводу "Ямал-Європа" через територію Білорусі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що "Газпром" призупинив програму зовнішніх позик через суперечку з "Нафтогазом". За даними Reuters, рішення Комерційного суду Лондона, який дозволив заморозити активи Газпрому" в Британії в рамках рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з "Нафтогазом, налякало західні банки, оскільки воно підвищує ймовірність того, що будь-які нові кошти, які компанія може зайняти через Лондон, також можуть бути заморожені.