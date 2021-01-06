"Газпром" резко сократил транзит по территории Украины

Фото: ГТС (пресс-служба Нафтогаза)

Транзит российского газа по территории Украины в начале 2021 года сократился примерно на треть до 130 млн кубометров в сутки. При этом "Оператор ГТС Украины" готов обеспечить большие объемы.

Об этом директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон написал на своей странице в Facebook.

"Газпром снизил транзит газа через Украину с примерно 180 млн в сутки (конец декабря) до примерно 130 млн в сутки (начало января)", - сообщил он.

При этом Макогон отметил, что "Оператор ГТС Украины" готов обеспечить больший объем транзита при соответствующих заявках "Газпрома".

Как сообщало РБК-Украина, транзит российского газа в Европу украинской газотранспортной системой в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м. Это на 37,7% меньше, чем в 2019 году (89,6 млрд куб. м).

Напомним, в конце декабря 2020 года директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готовы обеспечить дополнительные объемы транзита газа в Европу.

Как напомнил Макогон, в контракте "Газпрома" с "Нафтогазом" на 2021 год запланировано снижение транзита до 40 млрд кубометров (с 65 млрд кубометров в 2020 году).

"Изначально для транзита на 2021 год были забронированы мощности из расчета 40 млрд кубометров в год (113 млн кубометров в день), но вероятно этих объемов недостаточно из-за проблем с запуском Северного потока - 2 и Турецкого потока - 2", - отметил он.