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"Газпром" резко сократил поставки по трубопроводу "Ямал-Европа": названа причина

Автор: Дмитрий Кузнецов

В пятницу, 1 октября, российский "Газпром" в 4 раза сократил прокачку газа по трубопроводу "Ямал-Европа". Снижение объемов поставок в компании объяснили оптимизацией транспортных мощностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

По его данным, прокачка газа по трубопроводу "Ямал-Еропа" в пятницу, 1 октября, снизилась в 4 раза по сравнению с предыдущим днем. Сейчас Германия получает около 0,5 млн кубометров в час, тогда как днем ранее поставки осуществлялись на уровне 2,2 млн.

Снижение объемов прокачки по газопроводу "Ямал-Европа" в "Газпроме" объяснили оптимизацией портфеля транспортных мощностей. При этом в компании заявили, что поставки газа осуществляются в соответствии с заявками потребителей согласно действующим контрактам.

Газопровод "Ямал-Европа" проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Мощность трубопровода составляет 33 млрд кубометров газа в год.

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