"Газпром" різко скоротив поставки по трубопроводу "Ямал-Європа": названа причина

У п'ятницю, 1 жовтня, російський "Газпром" в 4 рази скоротив прокачування газу по трубопроводу "Ямал-Європа". Зниження обсягів постачання в компанії пояснили оптимізацією транспортних потужностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

За його даними, прокачування газу по трубопроводу "Ямал-Єропа" в п'ятницю, 1 жовтня, знизилася в 4 рази в порівнянні з попереднім днем. Зараз Німеччина отримує близько 0,5 млн кубометрів на годину, тоді як днем раніше постачання здійснювалися на рівні 2,2 млн.

Зниження обсягів прокачування по газопроводу "Ямал-Європа" в "Газпромі" пояснили оптимізацією портфеля транспортних потужностей. При цьому в компанії заявили, що постачання газу здійснюються відповідно до заявок споживачів згідно з діючими контрактами.

Газопровід "Ямал-Європа" проходить по території чотирьох країн - Росії, Білорусії, Польщі та Німеччини. Потужність трубопроводу становить 33 млрд кубометрів газу на рік.