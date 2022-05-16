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"Газпром" продолжает сокращать транзит газа по территории Украины

Фото: "Газпром" сократил транзит (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

"Газпром" сократил транзит газа по территории Украины на 16 мая до 46,8 млн кубометров. По контракту максимально возможная загрузка составляет 109 млн кубометров в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Газпрома".

Транзит российского газа через Украину значительно сократился на прошлой неделе, после того как был закрыт маршрут через оккупированную территорию. Кроме того, Россия ввела ограничения в отношении бывших дочерних компаний "Газпрома" за рубежом, после чего транзит снизился еще больше.

Напомним, Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через захваченную русскими войсками ГИС "Сохрановка" в Луганской области. Компания сообщила о наступлении форс-мажорных обстоятельств.

Через этот транзитный пункт проходит почти треть газа, поставляемого из России в Европу через Украину.

Потоки российского газа в Европу через Украину 11 мая сократились на четверть до 72 млн кубометров.

"Газпром" заявил в понедельник, что его экспорт природного газа в страны за пределами бывшего Советского Союза сократился на 26,5% в годовом исчислении в период с 1 января по 15 мая до 55,9 млрд кубометров. Компания также заявила, что за тот же период добыла 193,8 млрд кубометров природного газа, что на 3,7% меньше, чем в прошлом году.

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