"Газпром" прекратит поставки в Данию из-за отказа платить в рублях: известна дата

Датская энергокомпания "Эрстед" перестанет получать российский газ, поскольку не согласилась на требования "Газпрома" платить за голубое топливо в рублях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" .

"Эрстед" потеряла доступ к поставкам газа из РФ. Дочернее предприятие "Газпрома" – "Газпром экспорт", занимающееся продажей газа в европейские государства, анонсировало прекращение поставок в Данию с 1 июня.

"По состоянию на конец рабочего дня 31 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от "Эрстеда" платеж за поставку газа в апреле. В связи с этим "Газпром экспорт" сообщил "Эрстеду" об остановке поставки газа с 1 июня 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным вышеупомянутым указом (Путина – ред.)", – говорится в сообщении.

Ранее "Эрстед" направил "Газпром экспорту" письмо, в котором подтвердил отказ платить в рублях за голубое топливо вопреки условиям контракта. Датский энергетический гигант заранее начал поиски альтернативных источников снабжения.