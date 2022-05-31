"Газпром" прекратил поставки в Нидерланды из-за отказа платить рублями
"Газпром" с 31 мая прекратил поставки газа компании GasTerra B.V. после отказа платить в рублях. Российский газовый монополист не сможет продать в Нидерланды 2 млрд кубометров газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Газпрома".
"Газпром полностью остановил поставку газа компании GasTerra B.V. (Нидерланды) в связи с неоплатой в рублях", - говорится в сообщении.
Отказ от поставок означает, что с настоящего времени до 1 октября 2022 года, момента завершения контракта, покупатель не получит примерно 2 млрд кубометров газа, а "Газпром" - оплату в твердой валюте.
В заявлении GasTerra говорится, что голландская компания решила не внедрять систему, которую требовала Россия и которая включала создание счетов, которые будут оплачиваться в евро, а затем обмениваться на рубли.
Компания заявила, что такие меры могут нарушить санкции Европейского союза, а также заявила, что платежный маршрут сопряжен со слишком большими финансовыми и операционными рисками.
"Мы понимаем решение GasTerra не соглашаться на условия оплаты, навязанные "Газпромом» в одностороннем порядке, - написал в Twitter министр энергетики Нидерландов Роб Джеттен. - Это решение не повлияет на физическую поставку газа голландским домохозяйствам".
Компания GasTerra на 50% принадлежит государственным структурам Нидерландов и по 25% - Shell и Exxon.
Напомним, Дания также отвергла ультиматум "Газпрома" и отказалась платить за газ в рублях. Ранее "Газпром" прекратил поставки в Болгарию, Польшу и Финляндию.
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