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"Газпром" запропонував продовжити контракт, якщо Україна не завершить анбандлінг

Новини » Економіка    09.10.2019 - 15:43
"Газпром" запропонував продовжити контракт, якщо Україна не завершить анбандлінг
Фото: Олексій Міллер і Георгом Вальдерзеє (www.gazprom.ru)

Україна хоче довгостроковий контракт на транзит газу, Росія - короткостроковий

Російський "Газпром" пропонує продовжити діючий контракт на транзит газу, якщо Україна до 1 січня 2020 року не завершить впровадження в своє законодавство положень Третього енергетичного пакета ЄС. Про це заявив голова ВАТ "Газпром" Олексій Міллер, повідомляє прес-служба компанії.

За даними прес-служби, Міллер на зустрічі з уповноваженим уряду ФРН з транзиту газу через Україну Георгом Графом Вальдерзеє заявив, що норми ЄС передбачають незалежність національного регулятора в енергетичній сфері та створення незалежного сертифікованого газотранспортного оператора.

Також, за словами глави "Газпрому", поки "не затверджена економічно обґрунтована і прозора методика тарифоутворення на транспортування газу для незалежного оператора".

Міллер заявив, що в першу чергу Україні необхідно визначитися з об'ємом подальших закупівель російського газу за прямим контрактом. За його словами, від цього залежить пропускна здатність газотранспортної системи, яку "Газпром" буде готовий підтримувати на російській території для подачі газу в напрямку України.

Як повідомляло РБК-Україна, у вересні 2019 року канцлер Німеччини Ангела Меркель Меркель призначила уповноваженого з транзиту газу з України. Ним став Георг Граф Вальдерзеє.

Нагадаємо, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що Україна повинна завершити процес відділення газотранспортної системи (анбандлінга) до початку 2020 року, інакше Росія звинуватить Україну у всіх проблемах, які можуть виникнути цієї зими.

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