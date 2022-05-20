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"Газпром" подтвердил прекращение поставок газа в Финляндию

Фото: "Газпром" сократил транзит (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Дочерняя компания российского монополиста "Газпром экспорт" подтвердила прекращение поставок газа в Финляндию с 21 мая. Холдинг заявил, что не получил оплату от финской стороны за апрель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как пояснили в "Газпром экспорте", решение о прекращении поставок газа Финляндии вызвано не оплатой за газ, поставленный в апреле в соответствии с новыми российскими правилами, требующими расчетов в рублях.

В российской компании добавили, что будут защищать свои интересы в арбитражном процессе, инициированном финской государственной оптовой компанией Gasum.

Напомним, сегодня Gasum сообщила о прекращении с 21 мая Россией поставок газа. В компании заверили, что подготовились к такому шагу российской стороны и обеспечат всех клиентов топливом.

Отметим, ранее Gasum отказалась перейти на новую схему оплаты поставок газа по требованию "Газпрома" и обратилась в международный арбитраж.

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