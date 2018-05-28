"Газпром" підозрює підміну судді під час суперечки з "Нафтогазом"

Російська компанія подала апеляцію на повне скасування рішення суду у справі з "Нафтогазом"

Російський газовий монополіст "Газпром" направив апеляцію до суду округу Свеа у Швеції з вимогою повністю скасувати рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз" по транзитному контракту. У "Газпромі" підозрюють, що значна частина арбітражного рішення написана не арбітрами, а іншою особою, повідомляє РБК.

"Додаткове вивчення тексту рішення із залученням всесвітньо визнаного експерта-лінгвіста показало, що значна частина арбітражного рішення написана не арбітрами, а іншою особою. Очевидно, що ніхто не має права підміняти арбітрів", - заявили у компанії.

У "Газпромі" відзначили, що рішення щодо цього спору має "надзвичайно високе значення" для сторін, а втручання сторонніх людей у судовий процес є порушенням арбітражної угоди.

Так, у компанії підкреслили, що висновок лінгвіста дає підставу для повного скасування рішення суду у справі з НАК "Нафтогаз".

"Висновок експерта-лінгвіста про авторство арбітражного рішення по транзиту є новим доказом серйозних порушень шведського права та арбітражного регламенту Торговельної палати Стокгольма при розгляді даної справи, що дає підстави для його повного скасування", - заявили в "Газпромі".

Нагадаємо, як повідомлялося, "Газпром" не буде виплачувати українському "Нафтогазу" 2,5 млрд доларів, поки не отримає рішення апеляційного суду шведського округу Свеа.

Раніше Стокгольмський арбітраж частково задовольнив вимоги "Нафтогазу", ухваливши, що "Газпром" має заплатити української компанії 4,63 млрд доларів за недопоставку газу по транзитному договором. Також арбітраж зобов'язав "Нафтогаз" виплатити "Газпрому" 2 млрд доларів за вже поставлений газ. В кінцевому підсумку, російський "Газпром" заборгував НАК "Нафтогаз України" майже 2,6 млрд доларів.