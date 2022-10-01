"Газпром" з початком опалювального сезону скоротив постачання газу до Молдови на третину

На день раніше віце-прем'єр Андрій Спіну заявив, що "Газпром" попередив Молдову про скорочення поставок. Спину заявив у суботу, що за скороченням стоять технічні проблеми, і країна попросить "Газпром" збільшити постачання.

"Причина скорочення постачання газу... була пояснена "Газпромом" надто пізно", - заявив Спіну на прес-конференції, додавши, що технічні проблеми не можна вважати "об'єктивною причиною".

Спіну сказав, що Молдова має близько 53,5 млн кубометрів газу в підземних сховищах України та Румунії, які можуть бути використані.

Країна також планує заощаджувати газ за рахунок використання мазуту у своїх енергоблоках.

Чебан раніше заявив, що "Молдовагаз" заплатив "Газпрому" 23,9 млн доларів у п'ятницю, щоб покрити залишок простроченого авансового платежу за вересневі поставки природного газу і закрити борг у розмірі 35,9 млн доларів.