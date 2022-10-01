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"Газпром" з початком опалювального сезону скоротив постачання газу до Молдови на третину

Фото: "Газпром" намагається тиснути на Молдову (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російський "Газпром" у суботу, 1 жовтня, скоротив постачання природного газу до Молдови приблизно на 30%, повідомив директор газової компанії "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

На день раніше віце-прем'єр Андрій Спіну заявив, що "Газпром" попередив Молдову про скорочення поставок. Спину заявив у суботу, що за скороченням стоять технічні проблеми, і країна попросить "Газпром" збільшити постачання.

"Причина скорочення постачання газу... була пояснена "Газпромом" надто пізно", - заявив Спіну на прес-конференції, додавши, що технічні проблеми не можна вважати "об'єктивною причиною".

Спіну сказав, що Молдова має близько 53,5 млн кубометрів газу в підземних сховищах України та Румунії, які можуть бути використані.

Країна також планує заощаджувати газ за рахунок використання мазуту у своїх енергоблоках.

Чебан раніше заявив, що "Молдовагаз" заплатив "Газпрому" 23,9 млн доларів у п'ятницю, щоб покрити залишок простроченого авансового платежу за вересневі поставки природного газу і закрити борг у розмірі 35,9 млн доларів.

У Молдові були побоювання, що з 1 жовтня "Газпром" може припинити подачу газу.

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Молдова