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Газпром як і раніше розраховує запустити "Північний потік-2" у 2019

Новини » Політика    19.09.2019 - 23:58
Газпром як і раніше розраховує запустити "Північний потік-2" у 2019
Фото: голова "Газпрому" Олексій Міллер (kremlin.ru)

Рішення Данії щодо прокладання морського газопроводу в її економічній зоні залишається ключовим для проекту

Російський газовий монополіст "Газпром" розраховує, що газопровід "Північний потік-2" вдасться ввести в експлуатацію до кінця року, незважаючи на те, що Данія досі не дала дозволу на його прокладку її територією. Про це заявив голова "Газпрому" Олексій Міллер, передають росЗМІ.

Міллер додав, що поки будівництво "Північного потоку-2" відбувається за графіком.

"На сьогодні ще Рубікон не пройдений, тому що данська ділянка досить коротка і терміни будівництва становлять лише близько п'яти тижнів, тому, звичайно ж, шанс є... Наразі будівництво ведеться за графіком", - сказав він.

Зі слів голови "Газпрому", на сьогодні побудовано понад 81% всієї протяжності газопроводу в двонитковому виконанні.

Водночас Міллер не заперечує, що рішення датської влади з прокладання морського газопроводу в економічній зоні Данії, як і раніше, залишається ключовим для проекту.

Нагадаємо, виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що Україна повинна готуватися до припинення транзиту російського газу через територію країни з 1 січня 2020 року, оскільки Росія продовжує відмовлятися від спільної позиції України і Європейського союзу щодо умов газових переговорів.

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