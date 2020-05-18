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"Газпром" планує побудувати ще один газопровід до Китаю

Новини » Економіка     18.05.2020 - 17:55
"Газпром" планує побудувати ще один газопровід до Китаю
Фото: Сила Сибіру (www.gazprom.ru)

Газ з Ямалу планують постачати в Західний Китай

Російський монополіст "Газпром" почав проектно-вишукувальні роботи щодо ще одного газопроводу в Китай. Глава компанії Олексій Міллер заявив, що проект буде називатися "Сила Сибіру - 2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами Міллера, метою проекту є з'єднання газотранспортної інфраструктури Заходу і Сходу Росії, газифікація в Східному Сибіру.

"Також "Сила Сибіру - 2" може стати основою нового експортного каналу через Монголію в Китай потужністю до 50 млрд куб. м. При цьому газ Ямалу буде поставлятися і в Європу, і в Азію", - зазначив він.

Ресурсною базою проекту можуть стати ресурси Ямалу і Надим-Пур-Тазовського регіону ЯНАО, а також ресурси Ковиктинського родовища і ресурси Красноярського краю. Газопровід "Сила Сибіру - 2" може прийти в Західний Китай.

Нагадаємо, в грудні 2019 року російський монополіст "Газпром" почав постачання газу в Китай по "східному" маршруту - магістрального газопроводу "Сила Сибіру".

Відзначимо, "Газпром" і CNPC підписали контракт про постачання газу в Китай 21 травня 2014 року. Загальна вартість проекту в 2014 році оцінювалася приблизно в 55 млрд доларів. Тоді "Газпром" планував продавати газ дорожче 350 доларів за тисячу кубометрів, проте з тих пір ціна газу впала більш ніж в два рази.

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Газпромгазопровод
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