"Газпром" отказался от прокачки газа через польский участок трубопровода "Ямал-Европа"

Российский холдинг "Газпром" отказался от использования польского участка трубопровода "Ямал-Европа" для транспортировки газа. Свое решение в компании объяснили введенными Россией санкциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В "Газпроме" обвинили польскую сторону в неоднократном нарушении своих прав как акционера. Куприянов также напомнил, что в апреле Польша внесла российский холдинг в санкционный список.

Как пояснил российским изданиям представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, введенные сегодня Москвой санкции запрещают холдингу использовать участок газопровода "Ямал-Европа", которые проходит через территорию Польши. Трубопровод принадлежит польской компании EuRoPol GAZ - совместному предприятию PGNiG и российского газового монополиста.

Напомним, накануне власти России ввели ответные санкции против ЕС. В перечне оказалась 31 компания - в основном европейские дочерние предприятия "Газпрома", в том числе польское EuRoPol GAZ и немецкое Gazprom Germania.

Отметим, 11 мая поставки российского газа в Европу через Украину сократились на четверть после отказа Москвы перенести точку транзита.

Как сообщало РБК-Украина, Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) с 11 мая прекратил транзит газа в Европу через захваченную российскими войсками ГИС "Сохрановка" в Луганской области.

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