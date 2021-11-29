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"Газпром" отказался назвать сроки начала работы "Северного потка-2"

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Москва, Понедельник 29 ноября 2021 18:12
"Газпром" отказался назвать сроки начала работы "Северного потка-2" Фото: "Газпром" не может назвать сроки запуска "Северного потока-2" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В "Газпроме" отказались назвать сроки запуска "Северного потока-2" и сертификации компании-оператора Nord Stream 2 AG. У российского монополиста отметили, что находятся в тесном контакте с Федеральным сетевым агентством (BNetzA) Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Сроки (запуска "Северного потока-2" - ред.) не готовы пока озвучить", - цитирует агентство представителя "Газпрома" Елену Березину, отвечающую за газопроводы российской компании в Европе.

По ее словам, российский монополист находится в тесном контакте с немецким регулятором BNetzA по вопросу сертификации газопровода.

Напомним, ранее посол Германии в Украине Анка Фельдгузен допустила возможность запуска "Северного потока-2" в ближайшие полгода.

Отметим, в середине ноября немецкий регулятор BNetzA приостановил сертификацию российского газопровода.

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Газпром Северный поток-2
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