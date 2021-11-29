ru ua
Пн, 29 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Газпром" відмовився назвати терміни початку роботи "Північного потку-2"

Новость на русском →
Москва, Понеділок 29 листопада 2021 18:12
"Газпром" відмовився назвати терміни початку роботи "Північного потку-2" Фото: "Газпром" не може назвати терміни запуску "Північного потоку-2" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У "Газпромі" відмовилися назвати терміни запуску "Північного потоку-2" і сертифікації компанії-оператора Nord Stream 2 AG. У російського монополіста відзначили, що знаходяться в тісному контакті з Федеральним мережевим агентством (BNetzA) Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Терміни (запуску" Північного потоку-2" - ред.) не готові поки озвучити", - цитує агентство представника "Газпрому" Олену Березіну, що відповідає за газопроводи російської компанії в Європі.

За її словами, російський монополіст знаходиться в тісному контакті з німецьким регулятором BNetzA з питання сертифікації газопроводу.

Нагадаємо, раніше посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен допустила можливість запуску "Північного потоку-2" в найближчі пів року.

Відзначимо, в середині листопада німецький регулятор BNetzA призупинив сертифікацію російського газопроводу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газпром Північний потік-2
NEWS
Базова річна ціна: у грудні 36 компаній пропонують газ дешевше 8 грн за кубометр
Базова річна ціна: у грудні 36 компаній пропонують газ дешевше 8 грн за кубометр
DAILY
Реформи в обмін на транш. На що погодилася Україна заради грошей МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Реформи в обмін на транш. На що погодилася Україна заради грошей МВФ