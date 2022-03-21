"Газпром" отказался бронировать транзита газа через Беларусь на апрель

Российский холдинг "Газпром" не стал бронировать транзитные мощности для поставок газа через Беларусь в апреле. По данным платформ RBP и GSA Platform, предложенные мощности трубопровода "Ямал - Европа" оказались не востребованы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Сообщается, что на аукционе по бронированию мощностей через Польшу в Германию были предложены объемы в 89,1 млн кубометров в сутки, но они остались невостребованными.

В то же время "Оператор газотранспортной системы Украины" сегодня не предлагал дополнительные мощности по транзиту газа на апрель, из-за чего торги отменили.