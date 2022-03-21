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"Газпром" отказался бронировать транзита газа через Беларусь на апрель

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Москва, Понедельник 21 марта 2022 13:54
"Газпром" отказался бронировать транзита газа через Беларусь на апрель Фото: глава "Газпрома" Алексей Миллер (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Российский холдинг "Газпром" не стал бронировать транзитные мощности для поставок газа через Беларусь в апреле. По данным платформ RBP и GSA Platform, предложенные мощности трубопровода "Ямал - Европа" оказались не востребованы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что на аукционе по бронированию мощностей через Польшу в Германию были предложены объемы в 89,1 млн кубометров в сутки, но они остались невостребованными.

В то же время "Оператор газотранспортной системы Украины" сегодня не предлагал дополнительные мощности по транзиту газа на апрель, из-за чего торги отменили.

Напомним, несмотря войну России против Украины, российский газ продолжает поступать в Европу по магистральным газопроводам.

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Газпром Транзит газа
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