"Газпром" відмовився бронювати транзит газу через Білорусь на квітень

Російський холдинг "Газпром" не став бронювати транзитні потужності для поставок газу через Білорусь у квітні. За даними платформ RBP і GSA Platform, запропоновані потужності трубопроводу "Ямал - Європа" виявилися не затребувані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Повідомляється, що на аукціоні з бронювання потужностей через Польщу до Німеччини були запропоновані обсяги в 89,1 млн кубометрів на добу, але вони залишилися незатребуваними.

У той же час "Оператор газотранспортної системи України" сьогодні не пропонував додаткові потужності з транзиту газу на квітень, через що торги скасували.