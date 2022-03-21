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"Газпром" відмовився бронювати транзит газу через Білорусь на квітень

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Москва, Понеділок 21 березня 2022 13:54
"Газпром" відмовився бронювати транзит газу через Білорусь на квітень Фото: глава "Газпрому" Олексій Міллер (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Російський холдинг "Газпром" не став бронювати транзитні потужності для поставок газу через Білорусь у квітні. За даними платформ RBP і GSA Platform, запропоновані потужності трубопроводу "Ямал - Європа" виявилися не затребувані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Повідомляється, що на аукціоні з бронювання потужностей через Польщу до Німеччини були запропоновані обсяги в 89,1 млн кубометрів на добу, але вони залишилися незатребуваними.

У той же час "Оператор газотранспортної системи України" сьогодні не пропонував додаткові потужності з транзиту газу на квітень, через що торги скасували.

Нагадаємо, незважаючи війну Росії проти України, російський газ продовжує надходити до Європи магістральними газопроводами.

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Газпром Транзит газу
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