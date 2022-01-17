"Газпром" снова отказался бронировать дополнительный транзит газа по Украине

Российская компания "Газпром" не стала бронировать на февраль дополнительные мощности для транзита газа по Украину. Согласно данным аукционов, украинское предложение осталось невостребованным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" .

Сообщается, что "Оператор газотранспортной системы Украины" предложил дополнительные мощности на февраль по двум маршрутам - 9,8 млн кубометров в сутки на газоизмерительной станции "Суджа" и еще 5,2 млн кубометров на станции "Сохрановка".

Отметим, у "Газпрома" действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд кубометров в год - это 109 млн кубометров в сутки. Но в январе эти мощности используются на половину, средняя прокачка составляет 53 млн кубометров газа в сутки.