ru ua
Пн, 17 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Газпром" снова отказался бронировать дополнительный транзит газа по Украине

Новина українською →
Москва, Понедельник 17 января 2022 16:53
"Газпром" снова отказался бронировать дополнительный транзит газа по Украине Фото: транзит газа через Украине не вырастет в феврале (facebook com  komcity)
Автор: Артем Горовенко

Российская компания "Газпром" не стала бронировать на февраль дополнительные мощности для транзита газа по Украину. Согласно данным аукционов, украинское предложение осталось невостребованным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Сообщается, что "Оператор газотранспортной системы Украины" предложил дополнительные мощности на февраль по двум маршрутам - 9,8 млн кубометров в сутки на газоизмерительной станции "Суджа" и еще 5,2 млн кубометров на станции "Сохрановка".

Отметим, у "Газпрома" действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд кубометров в год - это 109 млн кубометров в сутки. Но в январе эти мощности используются на половину, средняя прокачка составляет 53 млн кубометров газа в сутки.

Напомним, вначале года сообщалось, что "Газпром" резко сократил транзит газа по территории Украины до самых низких значений за последние два года.

Как заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак, Украина рассчитывает на начало консультаций по вопросам продления транзита российского газа в Европу после 2024 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газпром Украина Транзит газа
NEWS
Обязаны обеспечить: в каких городах в магазинах должны быть POS-терминалы
Обязаны обеспечить: в каких городах в магазинах должны быть POS-терминалы
DAILY
Льготный газ против инфляции. Сможет ли Кабмин удержать рост цен на продукты питания
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Льготный газ против инфляции. Сможет ли Кабмин удержать рост цен на продукты питания