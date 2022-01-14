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Транзит газа через Украину в Европу: Ермак рассказал, что ожидает Киев

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Украина, Пятница 14 января 2022 17:32
Транзит газа через Украину в Европу: Ермак рассказал, что ожидает Киев Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак высказался об ожиданиях Киева. Речь идет о транзите российского газа через Украину в страны Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-мероприятие в Атлантическом совете.

По его словам, Украина ожидает консультаций с несколькими странами.

"Киев ожидает начала консультаций с РФ, США и Германией по вопросу транзита российского газа через Украину в Европу", - заявил Ермак.

Напомним, глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил о вине России в энергетическом кризисе в Европе. РФ может увеличить поставки газа, по меньшей мере, на треть от нынешнего уровня, но она держит спотовые продажи ограниченными.

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