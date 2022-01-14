Транзит газа через Украину в Европу: Ермак рассказал, что ожидает Киев
Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак высказался об ожиданиях Киева. Речь идет о транзите российского газа через Украину в страны Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-мероприятие в Атлантическом совете.
По его словам, Украина ожидает консультаций с несколькими странами.
"Киев ожидает начала консультаций с РФ, США и Германией по вопросу транзита российского газа через Украину в Европу", - заявил Ермак.
Напомним, глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил о вине России в энергетическом кризисе в Европе. РФ может увеличить поставки газа, по меньшей мере, на треть от нынешнего уровня, но она держит спотовые продажи ограниченными.