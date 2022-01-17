"Газпром" знову відмовився бронювати додатковий транзит газу через Україну

Російська компанія "Газпром" не стала бронювати на лютий додаткові потужності для транзиту газу через Україну. Згідно з даними аукціонів, українська пропозиція залишилася незатребуваною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс" .

Повідомляється, що "Оператор газотранспортної системи України" запропонував додаткові потужності на лютий за двома маршрутами - 9,8 млн кубометрів на добу на газовимірювальній станції "Суджа" і ще 5,2 млн кубометрів на станції "Сохрановка".

Зазначимо, у "Газпрому" діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд кубометрів на рік - це 109 млн кубометрів на добу. Але в січні ці потужності використовуються на половину, середнє прокачування становить 53 млн кубометрів газу на добу.