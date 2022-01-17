"Газпром" знову відмовився бронювати додатковий транзит газу через Україну
Російська компанія "Газпром" не стала бронювати на лютий додаткові потужності для транзиту газу через Україну. Згідно з даними аукціонів, українська пропозиція залишилася незатребуваною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".
Повідомляється, що "Оператор газотранспортної системи України" запропонував додаткові потужності на лютий за двома маршрутами - 9,8 млн кубометрів на добу на газовимірювальній станції "Суджа" і ще 5,2 млн кубометрів на станції "Сохрановка".
Зазначимо, у "Газпрому" діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд кубометрів на рік - це 109 млн кубометрів на добу. Але в січні ці потужності використовуються на половину, середнє прокачування становить 53 млн кубометрів газу на добу.
Нагадаємо, на початку року повідомлялося, що "Газпром" різко скоротив транзит газу територією України до найнижчих значень за останні два роки.
Як заявляв глава Офісу президента Андрій Єрмак, Україна розраховує на початок консультацій з питань продовження транзиту російського газу до Європи після 2024 року.