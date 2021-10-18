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"Газпром" снова отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину

Автор: Александр Белоус

"Газпром" снова отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину. По итогам аукционов 18 октября российский государственный монополист не стал бронировать дополнительный транзит на ноябрь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GSA Platform.

Компания "Оператор газотранспортной системы Украины" предлагала мощности на двух маршрутах: на газоизмерительной станции "Суджа" - 9,8 млн кубометров в сутки, на ГИС "Сохрановка - 5,2 млн кубометров. Как и в прошлом месяце, они остались невостребованными.

Напомним, текущее транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Оно предусматривает бронирование "Газпромом" мощностей для транзита в объеме 65 млрд кубометров (178 млн кубометров в сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн кубометров/сутки) в 2021-2024 годах.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование мощностей в Украине объемом 40 млрд кубометров - 109 млн кубометров м в сутки.

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Газпром