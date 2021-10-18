"Газпром" знову відмовився бронювати додаткові транзитні потужності через Україну

"Газпром" знову відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну. За підсумками аукціонів 18 жовтня російський державний монополіст не став бронювати додатковий транзит на листопад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GSA Platform.

Компанія "Оператор газотранспортної системи України" пропонувала потужності на двох маршрутах: на газовимірювальній станції "Суджа" - 9,8 млн кубометрів на добу, на ГВС "Сохранівка" - 5,2 млн кубометрів. Як і минулого місяця, вони залишилися незатребуваними.

Нагадаємо, поточна транзитна угода між НАК "Нафтогаз України" і російським "Газпромом" укладена в кінці 2019 року строком на п'ять років. Вона передбачає бронювання "Газпромом" потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд кубометрів (178 млн кубометрів на добу) у 2020 році і по 40 млрд кубометрів (110 млн кубометрів/добу) у 2021-2024 роках.

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання потужностей в Україні обсягом 40 млрд кубометрів - 109 млн кубометрів м на добу.