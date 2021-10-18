"Газпром" снова отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину

"Газпром" снова отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину. По итогам аукционов 18 октября российский государственный монополист не стал бронировать дополнительный транзит на ноябрь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GSA Platform.

Компания "Оператор газотранспортной системы Украины" предлагала мощности на двух маршрутах: на газоизмерительной станции "Суджа" - 9,8 млн кубометров в сутки, на ГИС "Сохрановка - 5,2 млн кубометров. Как и в прошлом месяце, они остались невостребованными.

Напомним, текущее транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Оно предусматривает бронирование "Газпромом" мощностей для транзита в объеме 65 млрд кубометров (178 млн кубометров в сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн кубометров/сутки) в 2021-2024 годах.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование мощностей в Украине объемом 40 млрд кубометров - 109 млн кубометров м в сутки.