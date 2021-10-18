ru ua
Пн, 18 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

"Газпром" знову відмовився бронювати додаткові транзитні потужності через Україну

Новость на русском →
Україна, Понеділок 18 жовтня 2021 13:48
"Газпром" знову відмовився бронювати додаткові транзитні потужності через Україну Фото: "Газпром" відмовився бронювати транзитні потужності через Україну на листопад (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

"Газпром" знову відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну. За підсумками аукціонів 18 жовтня російський державний монополіст не став бронювати додатковий транзит на листопад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GSA Platform.

Компанія "Оператор газотранспортної системи України" пропонувала потужності на двох маршрутах: на газовимірювальній станції "Суджа" - 9,8 млн кубометрів на добу, на ГВС "Сохранівка" - 5,2 млн кубометрів. Як і минулого місяця, вони залишилися незатребуваними.

Нагадаємо, поточна транзитна угода між НАК "Нафтогаз України" і російським "Газпромом" укладена в кінці 2019 року строком на п'ять років. Вона передбачає бронювання "Газпромом" потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд кубометрів (178 млн кубометрів на добу) у 2020 році і по 40 млрд кубометрів (110 млн кубометрів/добу) у 2021-2024 роках.

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання потужностей в Україні обсягом 40 млрд кубометрів - 109 млн кубометрів м на добу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газпром
NEWS
У "червоній" зоні карантину вже п'ять областей: де і які обмеження ввели
У "червоній" зоні карантину вже п'ять областей: де і які обмеження ввели
DAILY
Деокупация Криму. Як Україна планує повертати півострів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Деокупация Криму. Як Україна планує повертати півострів