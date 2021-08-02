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"Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности Украины

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Украина, Понедельник 02 августа 2021 13:29
"Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности Украины Фото: "Газпром" отказался бронировать транзитные мощности Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российский газовый монополист "Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности Украины. "Оператор ГТС Украины" выставлял твердые дополнительные мощности на четвертый квартал 2021 года в объеме 9,8 млн куб. м в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные системы бронирования GSA Platform.

Кроме того, "Газпром" отказался бронировать транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа" через Польшу на четвертый квартал, а также на первые три квартала 2022 года. На аукцион были выставлены твердые транзитные мощности на 89 млн куб. м в суки.

Напомним, российский "Газпром" 27 июля вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август.

После этого цены на газ на европейском хабе TTF достигли уровня 500 долларов за тысячу кубометров.

Ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что рост цены газа в Европе связан с тем, что "Газпром" отказывается от дополнительного бронирования украинских мощностей.

Отметим, согласно договору от 31 декабря 2019 года "Нафтогаз" является компанией-организатором транспортировки российского газа и по заказу "Газпрома" бронирует у ООО "Оператор ГТС Украины" необходимые мощности.

Договор предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа: в 2020 году- 65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах - 40 млрд куб. м ежегодно.

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