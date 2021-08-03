"Газпром" остановил закачку газа в подземные хранилища Европы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" .

За газовые сутки 2 августа сумма операций закачки и отбора из мощностей хранения на северо-западе Европы, которыми пользуется концерн, даже немного ушла в минус.

При этом отмечается, что уже остановлена закачка газа в хранилища Бергермеер в Нидерландах и Реден в Германии. В то же время начался отбор из подземных хранилищ газа Хайдах в Австрии и продолжается закачка в ПХГ Катарина и Йемгум в Германии.

Кроме того, "Газпром" сократил поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа", который проходит через Беларусь и Польшу в Германию. Так, с 30 июля по нему прокачивалось 84 млн кубометров, то сегодня поток упал ниже 50 млн кубометров.