"Газпром" зупинив закачування газу в підземні сховища Європи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс" .

За газову добу 2 серпня сума операцій закачування і відбору з потужностей зберігання на північному заході Європи, якими користується концерн, навіть трохи пішла в мінус.

При цьому наголошується, що вже зупинена закачування газу в сховища Бергермеер в Нідерландах і Реден в Німеччині. Водночас почався відбір з підземних сховищ газу Хайдах в Австрії і продовжується закачування в ПСГ Катаріна і Ємгум в Німеччині.

Крім того, "Газпром" скоротив поставки газу по газопроводу "Ямал-Європа", який проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини. Так, з 30 липня по ньому прокачувалося 84 млн кубометрів, то сьогодні потік впав нижче 50 млн кубометрів.