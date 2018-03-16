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"Газпром" винен Україні вже 8,5 млрд доларів

НовиниЕкономіка    16.03.2018 - 18:31
Фото: "Газпром" (gazprom.ru)
Фото: "Газпром" (gazprom.ru)

Україна стягне борг через міжнародні процедури

Російський "Газпром" винен Україні за різними судовими вироками 8,5 млрд доларів. Про це в ефірі "Радіо "НВ" сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Російський "Газпром" винен Україні за різними судовими вироками 8,5 млрд доларів. Росія демонструє нехтування міжнародним правом. Але наші дії - примусово стягнути кошти, застосовуючи міжнародні процедури", - сказав Гройсман.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що "Газпром" направив НАК "Нафтогаз України" повідомлення про розірвання контрактів через Стокгольмський арбітраж і запропонував дату для проведення переговорів з цього питання.

Додамо, що 28 лютого Стокгольмський арбітраж виніс рішення за "транзитним" позовом "Нафтогаза" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,5 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу. НАК раніше повідомляв, що за кожен день несплати боргу нараховується пеня у розмірі понад 0,5 млн доларів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив у п'ятницю, 16 березня, що Україна розірве із Росією програму економічного співробітництва наступної середи, 21 березня, на засіданні Кабінету міністрів.

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Теги: Газпром
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