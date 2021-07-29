"Газпром" может демонтировать трубы, чтобы навсегда прекратить транзит, - "Оператор ГТС Украины"

"Газпром" уже закрыл несколько компрессорных станций в направлении Украины. Российский газовый монополист может демонтировать трубы на свои территории, что навсегда прекратить транзит через Украину.

Как отметил Макогон, объемы транспортировки газа через так называемый центральный коридор уменьшились, потому что "Газпром" перекинул основные объемы на "Северный поток". "Идет оптимизация, потому что им уже не нужны такие мощности, уже было закрыто несколько компрессорных станций на этом пути", - сказал он.

"Мы рассматриваем сценарий, что даже если наша система будет работать и мы оставим какие-то транзитные мощности, то фактически "Газпром" может сам демонтировать трубы на своей территории, чтобы теоретически не допустить возможности транзита газа через Украину в будущем", - добавил Макогон.