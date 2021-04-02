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Газовую компанию оштрафовали на 75 млн гривен за злоупотребление монопольным положением

Новина українською → Украина, Пятница 02 апреля 2021 10:49
Газовую компанию оштрафовали на 75 млн гривен за злоупотребление монопольным положением Фото: Антимонопольный комитет Украины оштрафовал облгаз Фирташа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал АО "Львовгаз" на 75,6 млн гривен. Штраф наложен за нарушение закона "О защите экономической конкуренции".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

По данным пресс-службы, компания злоупотребляла "монопольным (доминирующим) положением на рынке услуг по распределению природного газа".

АО "Львовгаз" является крупнейшим газораспределительным оператором Львовской области и входит в группу компаний, объединенных под брендом "Региональная газовая компания" украинского миллиардера Дмитрия Фирташа.

Как сообщало РБК-Украина, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф на компании группы "Приват" на сумму 4,7 млрд гривен. Комитет признал установление цен на светлые нефтепродукты антиконкурентными согласованными действиями.

Напомним, ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) оштрафовала ряд газовых компаний за нарушение лицензионных условий.

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